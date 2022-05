Dopo due anni di purgatorio, il Lecce torna in Serie A. I salentini sono riusciti a capitalizzare ciò che avevano gettato, di fatto, alle ortiche la scorsa stagione, perdendo le prime due posizioni di classifica al termine della regular season e venendo poi condannati alla lotteria dei playoff. La formazione di Marco Baroni, invece, ha saputo evitare tutto questo. Non senza difficoltà, visto l'andamento di quest'anno del campionato cadetto, esattamente in fotocopia a quello della Serie A, in cui per le postazioni di vertice, non si è fatto altro che giocare anche qui a "Ciapanò" praticamente per tutto l'anno.

Lecce, dopo due anni di purgatorio, la grande festa

Una squadra, il Lecce, costruita secondo le ricette di Pantaleo Corvino, vero e proprio "padrone di casa" a Lecce, in cui si espresso liberamente, senza paletti né limitazioni. Come piace a lui, insomma, dando spazio alla fantasia. E allo scouting internazionale. Quello vero, di sostanza. Non quello "tanto per promuovere un brand" che, ha ancorato il Venezia in fondo alla classifica della Serie A, con giocatori acquistati con criteri non esattamente comprensibili. Facciamo i nomi: in cima su tutti, Pablo Rodriguez, canterano del Real Madrid classe 2001, attaccante moderno in grado di occupare qualsiasi posizione là davanti, dribblare, scattare in velocità e, soprattutto segnare.

I fantallenatori prendano ora appunti: ecco tutto il nuovo materiale da studiare "made in Corvino"

Gli amanti del fantacalcio possono prendere anche appunti su coloro che, fino a poco tempo fa, apparivano come perfetti carneadi ma che, ora, sono pronti a sgomitare in A: parliamo, ad esempio, del terzino destro classe 2000 Valentin Gendrey, pescato nella Ligue 2 francese, all'Amiens (da cui è arrivato anche la mezzala destra Alexis Blin). La rivelazione più grande di questa stagione è stata il centrocampista danese classe 1999 Morten Hjulmand scovato in Austria, all'Admira Wacker: perno centrale del 4-3-3 proposto Baroni, Hjulmand - arrivato già l'anno scorso al "Via del Mare" - equilibratore della zona nevralgica e autore, quest'anno, di tre assist vincenti, si è guadagnato l'interesse di Inter, Milan e Torino. Poi Thórir Jóhann Helgason, il trequartista classe 2000 già nel giro della nazionale islandese. Degni di nota anche il centrocampista svedese multiuso classe 1998 John Gunnar Björkengren, pescato l'anno scorso dal Falkembergs.

Da Coda a Strefezza: è stato anche il Lecce dei "big"

Gabriel al capocannoniere di questo campionato di Serie B Massimo Coda con 20 centri. Al secondo posto chi c'è? Sempre un giocatore dei salentini, il brasiliano ex Spal Gabriel Strefezza, autore di 14 reti (l'ultimo realizzato Detto questo, è stato anche il Lecce di big: dal portiereal capocannoniere di questo campionato di Serie Bcon 20 centri. Al secondo posto chi c'è? Sempre un giocatore dei salentini, il brasiliano ex Spal, autore di 14 reti (l'ultimo realizzato contro il Vicenza ), nella veste spregiudicata di attaccante esterno, largo a destra. Stesso bottino di una bocca da fuoco come Alfredo Donnarumma, bomber della Ternana. Al netto delle polemiche derivate dal turbolento finale di gara, la scorsa settimana, del "Romeo Menti" , davanti alla propria gente e al termine della gara contro il Pordenone, il Lecce ha potuto festeggiare. Ora, spazio a un inevitabile programmazione a medio-lungo termine, per evitare di essere di nuovo solamente "comparse" nella stagione di Serie A 2023-2024.

