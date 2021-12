Non solo Benevento-Monza. Anche Lecce Vicenza, posticipo di lunedì 20 dicembre valevole per la 18esima giornata di Serie B , è stato rinviato per Covid . Questo dopo il secondo caso di positività emerso tra i giallorossi e la conseguente istanza del club salentino.

La nota ufficiale e l'assemblea di Lega per valutare la disputa o meno dei turni natalizi

A questo punto, un'assemblea ordinaria della Lega B è stata convocata alle 9,30 di giovedì 23 per valutare l'ipotesi di rinviare o meno i turni natalizi del 26 e 29 dicembre. Questa, la nota ufficiale della Lega cadetta: "La Lega B prende atto della comunicazione dell’Azienda sanitaria locale di Lecce, avente ad oggetto 'Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento', con la quale il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria ha disposto per i salentini la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come contatti stretti di caso Covid positivo, con conseguente divieto di svolgere l’attività sportiva agonistica programmata per il giorno 20/12/2021 né alcuna altra attività sportiva fino al 22/12/2021, ha disposto il rinvio della gara Lecce-L.R.Vicenza, programmata per lunedì 20 dicembre, ad altra data".

