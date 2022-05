Prima, storica promozione in Serie A per il Monza in 110 anni dalla fondazione del club. La squadra di Giovanni Stroppa e guidata da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani (entrambi presenti all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani), vince anche la finale playoff di ritorno a Pisa (forse la più bella della storia della serie cadetta), terminata ai tempi supplementari (con la parità di reti al 180' e di punti tra la terza e la quarta in regular seson, questo prevedeva il regolamento). Toscani avanti nei primi 9' con Torregrossa ed Hermansson. Machin accorcia e Gytkjær fa 2-2, ma Mastinu manda tutti all'extra-time, in cui arriva i controsorpasso formato Marrone e ancora Gytkjær. Il duo Berlusconi-Galliani compie quindi l'impresa dopo aver rilevato la società brianzola in Serie C nel 2018.

Il tabellino

PISA-MONZA 3-4 dts (4-6 on agg.)

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin (85' Benali), Nagy (89' Masucci), Siega (66'Mastinu); Sibilli (85' Cohen); Puscas (91' De Vitis), Torregrossa (66' Lucca). All.: D'Angelo.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Pirola (91' Colpani); Molina, Mazzitelli (77' D'Alessandro - 118' Paletta), Barberis, Machin (105' Bettella), Carlos Augusto; Ciurria (72' Gytkjær), Dany Mota (105' Mancuso). All.: Stroppa.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia.

Gol: 1' Torregrossa (P), 9' Hermansson (P), 20' Machin (M), 79' e 101' Gytkjær (M), 90' Mastinu (P), 96' Marrone (M).

Assist: Beruatto (P, 1-0), Beruatto (P, 2-0), Dany Mota (M, 2-1), Dany Mota (M, 2-2), Molina (M, 3-3).

Note - Recupero: 2+5+3+2. Espulso: 104' Lamanna (dalla panchina del Monza) per intemperanze. Ammoniti: Birindelli, Donati (dalla panchina del Monza), Dany Mota, Beruatto, Machin, Leverbe, Nagy, Masucci, Bettella.

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

1' - GOL DEL PISA CON TORREGROSSA! Cross dalla mancina di Beruatto, incomprensione tra Pirola e Di Gregorio e zampata vincente dell'ex Sampdoria e Brescia! Toscani in vantaggio già dopo 45 secondi: 1-0!

Pisa-Monza, Finale di ritorno playoff Serie B 2021-2022: Ernesto Torregrossa (Pisa) esulta dopo il gol del momentaneo 1-0 (Imago) Credit Foto Imago

9' - GOL DEL PISA CON HERMANNSSON! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra e battuto corto, cross al centro di Beruatto con l'islandese che trova l'angolo largo di testa: palo interno e gol del 2-0!

Esultanza Pisa dopo il gol di Torregrossa, Pisa-Monza, LaPresse Credit Foto LaPresse

20' - GOL DEL MONZA CON MACHIN! Grandissima azione insistuita degli ospiti con Molina sulla destra, Dany Mota prova a servire al centro Carlos Augusto, che tocca col gomito (tuttavia attaccato al corpo), la palla arriva all'equatogunineano ex Pescara che con un destro a giro scivolato, batte Nicolas: 2-1, tutto in perfetta parità!

30' - MARRONE! Incornata su assist di Mazzitelli: colpo di reni pazzesco di Nicolas, che alza la sfera sopra la traversa!

37' - INSERIMENTO DI CIURRIA IN AREA! L'ex Prodenone anticipa Levèrbe: palla di poco alta e Monza vicino al 2-2!

45'+2 - PALLA BASSA E TESA DI CIURRIA IN MEZZO ALL'AREA! La girata di Dany Mota termina a lato: Monza vicinissimo al 2-2!

59' - PUNIZIONE DI BARBERIS VERSO LO SPECCHIO! Grande intervento di Nicolas in respinta.

61' - TRAVERSA DI PUSCAS! Marrone sceglie male il tempo dell'intervento e l'ex Reading, a tu per tu con Di Gregorio in uscita, calcia sul legno più alto: Pisa a un soffio dal tris!

79' - GOL DEL MONZA CON GYTKJÆR! Leverbe perde palla malamente in uscita dalla difesa, borseggiato da Barberis, tacco di Dany Mota per il danese che controlla e, con un rasoterra, insacca all'angolino. Nicolas può solo toccare la sfera, che si insacca: 2-2!

Christian Gytkjær Credit Foto Imago

90' - GOL DEL PISA CON MASTINU! Conclusione di controbalzo da fuori area col mancino: palla angolatissima: 3-2, si va ai tempi supplementari!

96' - GOL DEL MONZA CON MARRONE! L'ex Crotone insacca da due passi di testa sugli sviluppi di un corner battuto corto: 3-3!

Esultanza Monza Credit Foto Imago

101' - GOL DEL MONZA CON GYTKJÆR! Erroraccio di uno stremato Birindelli (già in sofferenza fisica a 6 sostituzioni operate), che finisce per servire il danese il quale, a tu per tu con Nicolas, non può proprio sbagliare! Monza vicinissimo alla prima, storica promozione in Serie A: 3-4!

Il migliore

Gytkjær. Se Machin segna e distribuisce pallone a tutto spiano. Lui entra e decide le partite. Uomo in più.

Il peggiore

Leverbe. Già tra i peggiori in campo nella gara di andata. Questa volta è responsabile dell'errore difensivo che porta al 2-2 di Gytkjær. Ancor più responsabile di capitan Birindelli, la cui gaffe è stata dettata da guai fisici.

Il momento social

