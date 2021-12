Si conclude in anticipo il 2021 della Serie B. L'assemblea straordinaria delle società, convocata giovedì mattina per affrontare il tema dei numerosi contagi da Covid-19, ha deciso diall'interno delle società. La notizia è stata riportata da Sky Sport. Al momento sono 9 i club in cui sono stati registrati casi di positività. Le situazioni più delicate riguardano Monza e Spal, entrambe fermate dalle ASL con la sospensione delle attività. L'assemblea del campionato cadetto, ancora in corso, è all'opera per trovare le nuove date per i due turni in questione.