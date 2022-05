Lecce punti 68, Monza 67, Cremonese 66, Pisa 64. Mancano solo 90' al termine della regular season 2021-2022 e, a memoria d'uomo, non si ricorda un rush finale così emozionante. In cui, in pratica, a colpi di "Ciapanò", non è stato sufficiente arrivare all'ultimo turno per stabilire nemmeno una squadra direttamente promossa in Serie A. Addirittura, facendo un passo indietro, prima della penultima giornata le contendenti per i primi due posti di campionato, da quattro erano addirittura sei: al lotto di salentini, brianzoli, grigiorossi e toscani, infatti, erano comprese anche Brescia e Benevento, che hanno dovuto accontentarsi, alla fine, di un posto playoff. Si deciderà tutto questa sera, venerdì 6 maggio 2022, con la trentottesima giornata che si svilupperà tutta alle 20,30 (fatta eccezione per Crotone-Parma, in programma alle 18,15).

Ad

Due posti per la "A" diretta: ancora non assegnati a 90' dalla fine

Serie B Gol, petardo in campo e rimonta Vicenza: il Lecce rimanda la festa 30/04/2022 A 14:30

La formazione più avvantaggiata per staccare il pass per la massima serie, senza anticamere, è senz'altro il Lecce, che arriva dal discusso finale di partita contro il Vicenza (da 0-1 a proprio favore al 2-1 per i veneti dopo l'esplosione in campo di una bomba carta da parte della tifoseria salentina, che ha portato il match a prolungarsi per 14' di recupero): la squadra di Marco Baroni è impegnata in casa contro il Pordenone ultimissimo e già retrocesso da tempo. Una vittoria o un pareggio al "Via del Mare" garantirebbe la festa al triplice fischio. In caso di clamorosa sconfitta coi Ramarri, invece, il Lecce dovrebbe sperare in una mancata vittoria di una tra Monza e Cremonese, dato che - negli scontri diretti - i giallorossi sono in vantaggio solo coi brianzoli di Giovanni Stroppa. Oltre a Lecce-Pordenone, le altre due partite in questione sono, infatti, Perugia-Monza (con gli umbri ancora a caccia di un posto playoff, che si materializzerebbe solo in caso di vittoria e contemporanea sconfitta del Frosinone a Ferrara contro la SPAL) e Como-Cremonese, coi lariani tranquilli a centro classifica.

Lecce-SPAL, Serie B 2021-2022: esultanza Lecce. Foto di Emmanuele Mastrodonato per Getty Images Credit Foto Getty Images

Lecce, Monza, Cremonese, Pisa: chi saranno le due squadre a spuntarla?

Parlando del Monza, anche il club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è promosso in caso di successo al "Renato Curi"; se, però, pareggia, deve sperare che in un pareggio o in una sconfitta della la Cremonese; se i brianzoli perdono, invece, saranno promossi solamente se si troveranno a pari punti con la Cremonese, ammesso però che - a Perugia - non esca una sconfitta con più di 6 gol di scarto: lo scontro diretto coi grigiorossi è infatti alla pari. La Cremonese invece deve vincere a Como e augurarsi che non vinca una tra Lecce (con cui è avanti nel confronto diretto) e Monza; se il Monza perde e la Cremonese pareggia, l'eventuale arrivo contemporaneo a 67 punti premierebbe, di fatto, i brianzoli, dato che i grigiorossi dovrebbero augurarsi in un loro ko a Perugia con oltre sei gol di scarto. Quindi, il Pisa: i toscani possono sperare, al massimo, nel secondo posto. Che si concretizzerebbe in caso di vittoria a Frosinone, ko del Monza a Perugia e contemporaneo mancato successo della Cremonese a Como.

Finale al cardiopalma anche in ottica playout

Da perdere la testa anche la zona playout, completamente riaperta dopo il clamoroso successo in rimonta del Vicenza contro il Lecce. Alessandria punti 34, Cosenza 32, Vicenza 31: due posti per lo spareggio, l'altro condannerà alla retrocessione diretta in Serie C. Se, da una parte, il Cosenza ospiterà un Cittadella senza obiettivi di classifica, al "Moccagatta" andrà in scena lo scontro diretto Alessandria-Vicenza.

Caos al Menti di Vicenza dopo il gol del momentaneo vantaggio contro il Lecce, LaPresse Credit Foto LaPresse

Grigi ai playout se non perdono, in C se perdono e il Cosenza batte il "Citta". Lupi ai playout in caso di successo o di mancata vittoria del Vicenza ad Alessandria, essendo - il team di Bisoli - in vantaggio negli scontri diretti coi veneti. Il Vicenza non ha scelta: se vince in Piemonte contro la band di Moreno Longo disputerà i playout, altrimenti retrocede. Niente spareggi, invece, nel caso in cui l’Alessandria vinca e il Cosenza perda col Citttadella: in quel caso ci sarebbero i famosi 5 punti di distanza.

Serie B Vicenza-Lecce: Contini stordito da un petardo, fuori in barella 30/04/2022 A 14:24