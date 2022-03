Termina il matrimonio tra Filippo Inzaghi e il Brescia, questa volta per davvero. Dopo il 'Francesco Marroccu, parlando sia con l'allenatore che con il presidente Cellino per ricucire lo strappo, adesso il Club ha dato ufficialità del divorzio con l'ex attaccante del Milan. Pesano troppo gli ultimi deludenti risultati, ultimo il pareggio con il Pordenone fanalino di coda in classifica e che ha reso la corsa alla Serie A ancora più complicata. Al momento il Brescia occupa la quinta posizione a -4 dal Pisa secondo della classe (le prime due squadre classificate andranno direttamente nella massima categoria, le altre dovranno giocarsi i Playoff). Per sostituire Inzaghi, il nome più caldo è quello di Eugenio Corini che conosce perfettamente l'ambiente avendo allenato il Brescia tra il 2018 e il 2020 conquistando la storica promozione in A del 2019. L'annuncio del nuovo allenatore potrebbe arrivare già in serata. Di seguito, il comunicato del Club: , questa volta per davvero. Dopo il ' quasi esonero ' di inizio febbraio, dove era intervenuto di persona il direttore dell'area tecnica, parlando sia con l'allenatore che con il presidente Cellino per ricucire lo strappo, adesso il Club ha dato ufficialità del divorzio con l'ex attaccante del Milan. Pesano troppo gli ultimi deludenti risultati, ultimo il pareggio con il Pordenone fanalino di coda in classifica e che ha reso la corsa alla Serie A ancora più complicata. Al momento iloccupa la quinta posizione a -4 dal Pisa secondo della classe (le prime due squadre classificate andranno direttamente nella massima categoria, le altre dovranno giocarsi i). Per sostituire Inzaghi, il nome più caldo è quello diche conosce perfettamente l'ambiente avendo allenato il Brescia tra il 2018 e il 2020 conquistandoL'annuncio del nuovo allenatore potrebbe arrivare già in serata. Di seguito, il comunicato del Club:

"Brescia Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico di tecnico della Prima Squadra Filippo Inzaghi. Il Club ringrazia l'allenatore piacentino per il lavoro svolto rivolgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".

