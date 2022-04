Al campionato di Serie B 2022/23 ci sarà una storica prima volta. È la favola del Südtirol, che completa la sua straordinaria cavalcata vincendo con matematica certezza il girone A di Serie C e salendo per la prima volta tra i cadetti dall'anno della sua fondazione (1974). Decisiva è stata la vittoria per 2-0 sul campo della Triestina nella 38esima e ultima giornata, un risultato materializzatosi grazie alla doppietta di Daniele Casiraghi.

Ivan Javorčić avrebbe addirittura potuto permettersi di perdere, visto che il Padova, l'unica ancora in corsa per il primo posto, ha perso in casa con la Virtus Verona. Stagione strepitosa per i Rot-Weiß, che chiudono le loro fatiche con ben 90 punti in campionato (+5 sulla seconda, ma +21 sulla terza) e solamente 9 gol subiti in 38 partite. Una difesa di ferro, a dir poco. Con la festa degli altoatesini si chiude il discorso promozione diretta alla Serie B dei tre gironi, dopo In realtà, col senno di poi, la squadra diavrebbe addirittura potuto permettersi di perdere, visto che il, l'unica ancora in corsa per il primo posto, ha perso in casa con la Virtus Verona. Stagione strepitosa per i Rot-Weiß, che chiudono le loro fatiche con ben(+5 sulla seconda, ma +21 sulla terza) e. Una difesa di ferro, a dir poco. Con la festa degli altoatesini si chiude il discorso promozione diretta alla Serie B dei tre gironi, dopo le imprese del Bari di tre settimane fa e del Modena nella giornata di sabato

