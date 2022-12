Manolo Portanova , ma il giocatore rossoblù è stato comunque convocato dal club per la gara casalinga di giovedì sera contro il Sudtirol. Una decisione che ha provocato un'ondata di indignazione nel tifo genovese ("Se avete a cuore le donne, il 90 va messo fuori rosa" è il comune pensiero della Curva, come riportato dalla Gazzetta dello Sport), e che ha spinto il Grifone a mandare in tribuna il centrocampista, anche se era già previsto che non sarebbe comunque entrato in campo. Un caso delicato, ma che per ora il Genoa sembra non affrontare a livello comunicativo. è stato condannato in primo grado a sei anni per violenza sessuale di gruppo , ma il giocatore rossoblù è stato comunque convocato dal club per la gara casalinga di giovedì sera contro il Sudtirol. Una decisione che ha provocato un'ondata di indignazione nel tifo genovese ("Se avete a cuore le donne, il 90 va messo fuori rosa" è il comune pensiero della Curva, come riportato dalla), e che ha spinto il Grifone a mandare in tribuna il centrocampista, anche se era già previsto che non sarebbe comunque entrato in campo.

La posizione del Genoa

L’unico commento ufficiale sulla vicenda è arrivato nel dopogara dal nuovo tecnico rossoblù, Alberto Gilardino, che ha provato a gettare acqua sul fuoco: "Sinceramente io mi occupo dell’aspetto tecnico e Manolo in questi giorni non si è allenato. Ho voluto portarlo nel gruppo a pranzo e a cena. Lui è stato con noi e stop". Come agirà ora il Genoa? Oltre alla questione etica, per il club c'è ovviamente il risvolto contrattuale: fino a quando la sentenza sarà passata in giudicato (cosa che potrebbe avvenire più o meno fra un anno e mezzo, considerando che lui farà appello) per Portanova vige la presunzione di innocenza. Metterlo fuori lista esporrebbe probabilmente al rischio di contenziosi con il giocatore nel caso in cui mutasse il verdetto del tribunale. Per ora, comunque, si sceglierà la soluzione più logica, lasciando al tecnico Gilardino il compito di valutare se le condizioni psicofisiche del giocatore gli consentano di essere utile alla squadra. Ecco perché è alquanto improbabile che Portanova faccia parte del gruppo rossoblù che giocherà domenica ad Ascoli. Poi si vedrà, cercando di risolvere in fretta una situazione pericolosa per tutti.

