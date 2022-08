Il Palermo non riesce a volare a punteggio pieno, ma per una notte resta comunque in vetta solitaria alla classifica di Serie B - naturalmente in attesa di tutte le altre partite della seconda giornata: finisce 1-1 infatti il big match al San Nicola contro il Bari. Nonostante un buon primo tempo disputato anche dai padroni di casa, sono gli ospiti che sbloccano la situazione al 37’ con un piattone di Valente su assist di Floriano. Ci vuole un lampo di Antenucci, al 68’, affinché Cheddira trovi il pari definitivo che permtte di evitare il ko interno al Bari e al suo super pubblico.

Da segnalare infatti al San Nicola c'è una serata comunque di gala per la Serie B: quasi 40mila persone presenti sugli spalti per assistere alla partita.

