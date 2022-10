Nell'anticipo di alta classifica dell'undicesima giornata di B, Bari e Ternana erano chiamate a riscattare due sconfitte consecutive da una parte (sponda pugliese) e il ko casalingo contro il Genoa dopo 5 successi consecutivi.

Con queste premesse, al San Nicola ne scaturisce uno 0-0. Un risultato figlio, essenzialmente, della rete annullata al Bari al 20' col francese ex Digione Aurélien Scheidler, reo di essere partito con un piede in fuorigioco e dei prodigiosi interventi del portiere rossoverde Antony Iannarilli. In classifica, Bari a quota 19, Ternana a 20.

Il tabellino

BARI-TERNANA 0-0

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (79' Mallamo), Maiello, Folorunsho (67' D'Errico); Botta (79' Galano); Cheddira, Scheidler (67' Salcedo). All. Mignani.

Ternana (4-3-3): Iannarilli; Diakité, Sørensen, Mantovani, Corrado (46' Martella); Palumbo, Di Tacchio, Cassata (71' Agazzi); Partipilo (62' Pettinari), Favilli (84' Donnarumma), Raul Moro (62' Falletti). All. Vanigli (Lucarelli squalificato).

Arbitro: Marcenaro di Genova.

NOTE - Recupero: 3+3. Ammoniti: Maiello, Di Tacchio, Maita, Favilli, Di Cesare.

