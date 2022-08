Questa sera fari puntati sul Senigallia per il match di Serie B tra Como e Brescia. Tra i padroni di casa c'è attesa per il possibile debutto di Cesc Fabregas, convocato per la prima volta dal tecnico Giacomo Gattuso. Probabile per lui una partenza dalla panchina, ma almeno uno scampolo di partita dovrebbe essere concesso all'ex Barcellona.

Thierrry Henry Credit Foto Getty Images

Ad

Nel pomeriggio si terrà una conferenza stampa per ufficializzare l'entrata in società di Thierry Henry che possiede una piccola quota del club così come lo stesso Fabregas. Il francese è attualmente l'assistente del CT del Belgio Martinez, dopo alcune esperienze da primo allenatore. L'ex attaccante si recherà poi allo stadio per vedere all'opera il "suo" Como, in una delicata sfida per definire le ambizioni della squadra in questo campionato.

Serie B La prima "fuga" è di Frosinone e Cosenza. Südtirol, che beffa! 21/08/2022 ALLE 21:45

Fabregas: "Convinto dal progetto Como: il mio futuro è qui"

Serie B Cittadella-Pisa, che spettacolo! Buffon e Fabregas rinviano l'esordio 14/08/2022 ALLE 21:08