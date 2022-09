Notte fonda per ildi: neanche(subentrato all'ex mister) sembra poter rianimare i lariani, che nonostante la corazzata costruita in estate in sede di calciomercato, annoverano ancora un triste "zero" nella casella vittorie. Nell'anticipo della settima giornata di Serie B , allo stadio "San Vito-Luigi Marulla", ildi(che torna al successo dopo 4 turni e sale a 11 punti) s'impone 3-1 con le reti di. Como che domani, potrebbe scivolare all'ultimo posto.