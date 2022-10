Nell'anticipo della nona giornata di B, Venezia alla seconda sconfitta consecutiva, la quinta in campionato. Al "Penzo", il Frosinone di Fabio Grosso è corsaro.

Ad

Lagunari avanti a fine primo tempo col solito ex Valencia Denis Cheryshev, a rimorchio dopo un cross basso di Francesco Zampano dalla destra seguito da un batti e ribatti in area ciociara. Nella ripresa, l'incornata di Lucioni (su corner di Frabotta) ristabilisce la parità con l'inzuccata di Lucioni al 69'. Quindi, Ceccaroni si fa cacciare sette minuti più tardi e gli ospiti la vincono con Mulattieri (zampata su nuovo cross di Frabotta, dalla sinistra) e Borrelli in contropiede. Finisce 1-3: sponda Venezia, la panchina di Ivan Javorcic comincia a essere sotto osservazione.

Serie B De Rossi si presenta: "Strano effetto entrare in spogliatoio da mister" 12/10/2022 ALLE 15:50

Venezia-Frosinone, Serie B 2022-2023: l'esultanza del Frosinone all'1-2 di Samuele Mulattieri (Imago) Credit Foto Imago

Il tabellino

VENEZIA-FROSINONE 1-3

Venezia (3-4-1-2): Joronen; Svoboda, Ceccaroni, Wisniewski; Zampano, Fiordilino, Busio (66' Crnjgoi), Haps; Cuisance (46' Andersen); Pohjanpalo (66' Novakovich), Cheryshev (79' Pierini). All.: Javorcic.

Frosinone (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Szyminski, Cotali (67' st Frabotta); Rohdén, Mazzitelli, Kone (80' Boloca); Garritano (67' Ciervo), Moro (67' Borelli), Caso (51' Mulattieri). All.: Grosso.

Arbitro: Daniele Minelli di Varese.

Gol: 42’ Cheryshev (V), 69' Lucioni (F), 85' Mulattieri (F), 94' Borrelli (F).

Assist: Frabotta (F, 1-1), Frabotta (F, 1-2).

Note - Recupero: 1+5. Espulso: 76' Ceccaroni (V) per doppia ammonizione. Ammoniti: Fiordilino, Mazzitelli, Cheryshev, Frabotta.

Fabregas: "Convinto dal progetto Como: il mio futuro è qui"

Serie B Finalmente Como! Il 1° hurrà è col Perugia. Altra "X" per Cannavaro 09/10/2022 ALLE 22:03