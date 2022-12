Ad

A decidere il match dello stadio "Libero Liberati", un calcio di rigore - assegnato per un contatto in area tra Obert e Partipilo - trasformato dall'uruguaiano César Falletti al 7', mentre i rossoblù, a loro volta ne sciupano uno con Pavoletti al 76', rilevato dopo un "mani" di Di Tacchio: Iannarilli para. Finisce 1-0 per le Fere. La panchina di Liverani, ora, con appena una vittoria nelle ultime undici partite di campionato, traballa per davvero.

Ternana-Cagliari, Serie B 2022-2023: César Falletti (Ternana, maglia rossoverde) esulta dopo aver trasformato - al 7' - il rigore dell'1-0 che decide l'incontro (Imago) Credit Foto Imago

Il tabellino

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Ghiringhelli (64' Diakité), Mantovani, Sørensen, Corrado; Agazzi, Di Tacchio, Palumbo (64' Cassata); Falletti (64' Capanni); Pettinari (57' Coulibaly), Partipilo (87' Spalluto). All.: Andreazzoli.

Cagliari (4-3-2-1): Radunovic; Zappa (83' Di Pardo), Capradossi, Obert, Barreca; Deiola, Viola (64' Falco), Makoumbou, Kourfalidis (83' Millico), Luvumbo (87' Pereiro), Lapadula (64' Pavoletti). All.: Liverani.

Arbitro: Davide Massa di Imperia.

Gol: 7' rig. Falletti (T).

Note - Recupero: 0+5. Ammoniti: Pettinari, Barreca, Di Tacchio, Makoumbou, Spalluto. Al 76' Iannarilli (T) para un calcio di rigore a Pavoletti (C).

