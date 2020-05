Serie C, chiesto lo stop del campionato: promosse Monza, Vicenza e Reggina?

Durante l'assemblea di lega i club hanno trovato l'accordo, che andrà però ratificato dal Consiglio Federale: in B le tre capoliste + la miglior seconda?

I club di Lega Pro hanno raggiunto in assemblea l'accordo e chiederanno al Consiglio Federale, in programma la prossima settimana, lo stop definitivo alla stagione di Serie C 2019-2020. Le classifiche dovrebbero essere congelate, con le conseguenti promozioni in B di Monza, Vicenza e Reggina, in vetta rispettivamente a ognuno dei propri gironi di competenza al momento della sospensione.

Il nome della quarta promossa in B dovrebbe essere il Carpi, che ha una migliore "media punti ponderata" (ottenuta in base al rapporto tra gare giocate e punti) rispetto a Reggio Audace e Bari, seconde negli altri due gironi.

Serie A Milan e Inter, ecco il nuovo stadio: San Siro verso la riconversione, sul piatto 1 miliardo di euro DA UN' ORA

Trovato anche l'accordo sul blocco delle retrocessioni: si attende solo la risposta del Consiglio Federale, a cui spetta la ratifica ufficiale. Vedremo cosa accadrà ufficialmente dunque settimana prossima.

Play Icon WATCH 🎙 Calcio in Italia, si riparte o no? Tra date, protocolli e il passo decisivo... Della Germania 00:30:35

Serie A Coronavirus, 3 calciatori positivi anche nella Fiorentina: insieme a loro anche 3 membri staff DA UN' ORA