L'assemblea dei club di Serie C ha stabilito tutte le partecipanti ai playoff di Lega Pro per definire la quarta promossa in Serie B dopo Monza, Vicenza e Reggina. Si parte martedì 30 giugno dopo la finale di Coppa Italia tra Juventus Under 23 e Ternana.

Si è svolta l'Assemblea dei club di Lega Pro che ha ufficializzato le partecipanti ai playoff per concludere la stagione e le date della post season. Il torneo di chiusura, per proclamare la quarta promossa in Serie B (dopo Monza, Vicenza e Reggina), scatterà a partire da martedì 30 giugno. In campo non ci saranno tutte le qualificate, visto che Arezzo, Modena, Piacenza, Pontedera, Pro Patria e Vibonese hanno rinunciato al ritorno in campo a causa delle difficoltà legate alla pandemia. La finale di Coppa Italia Serie C tra Juventus Under 23 e Ternana si giocherà invece sabato 27 giugno al Manuzzi di Cesena.

Tutti gli accoppiamenti

Girone A

-Alessandria-Juventus U23*

-Novara-Albinoleffe

Siena già al turno successivo per la rinuncia dell'Arezzo,

* in caso di vittoria della Coppa Italia da parte della Juventus, avanzerebbe l’Alessandria

Girone B

-Padova-Sambenedettese

Feralpisalò già al turno successivo per la rinuncia del Modena,

Triestina già al turno successivo per la rinuncia del Piacenza





Girone C

-Ternana*-Avellino

-Catania-Virtus Francavilla

-Catanzaro-Teramo

*in caso di vittoria della Coppa Italia da parte della Ternana questi sarebbero gli accoppiamenti:

-Catanzaro-Avellino

-Teramo-Virtus Francavilla

Catania al turno successivo per la rinuncia della Vibonese

I playout (dal 27 giugno)

-Pianese-Pergolettese

-Olbia-Giana Erminio

-Arzignano-Valchiampo-Imolese

-Fano-Ravenna

-Rende-Picerno

-Bisceglie-Sicula Leonzio

