Holding CFC S.p.A. comunica che è stato perfezionato il passaggio del 60% delle quote del Cesena FC in favore di JRL Investment Partners LLC, società controllata da Robert Lewis e John Aiello con l’appoggio di un gruppo di imprenditori americani. A seguito di tale operazione, i ventotto soci azionisti di Holding CFC SpA continueranno a detenere il 40% della società e affiancheranno in continuità John Aiello e Robert Lewis nel nuovo percorso di sviluppo societario e sportivo.

Il nuovo assetto societario

Il nuovo assetto societario vedrà Robert Lewis dividere la carica di Copresidente con John Aiello, oltre a ricoprire l’incarico di CEO. Specifiche deleghe saranno assegnate al Consigliere Gianluca Padovani. Il nuovo Consiglio di amministrazione di Cesena FC sarà composto da Robert Lewis, John Aiello, Gianluca Padovani, Lorenzo Lelli, già membro all’interno del precedente CDA, e Massimo Agostini.

Le proprietà USA nel calcio italiano

SQUADRE PROPRIETÀ Milan Elliott Management Corporation Bologna* Saputo Inc. (canadese)* Roma The Friedkin Group Venezia VFC Newco 2020 LLC Fiorentina New ACF Fiorentina S.r.l. Genoa 777 Partners Spezia Robert Platek SPAL Joe Tacopina Parma Krause Group Cesena JRL Investment Partners LLC

Chi è Robert Lewis?

Classe 1964 e sposato con la pesarese Paola Sarti, dirige dal 1996 la JRL Group, società con base lavorativa a Manhattan: da tempo, sottolinea il Corriere della Sera, voleva acquistare un club calcistico italiano insieme al socio Jeffrey Rosenblum, con cui forma e gestisce fondi di private equity, in proprio e insieme a partner finanziari. Tra i loro clienti c’è anche lo stesso Stato italiano, in particolare per l’accordo che portò la AnsaldoBreda (ora gruppo Hitachi) a costruire la Muni, la metro leggera della città di San Francisco.

