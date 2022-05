Claudiu Micovschi è stato infatti aggredito da tre ultrà/delinquenti che l'hanno costretto a spogliarsi della sua tuta di squadra. Il calciatore, infatti, gioca nell'Avellino e l'ira dei tifosi sarebbe scattata dopo l'eliminazione dai Play Off di Serie C subita contro il Foggia. La Procura della Repubblica di Avellino ha immediatamente fermato i responsabili (un 22enne e due 30enni) spedendoli agli arresti domiciliari per rapina aggravata, violenza e minacce. Le indagini, però, non si fermano qui con la polizia che deve far luce su altre intimidazioni subite dai calciatori dell'Avellino. Nel periodo che dovrebbe coincidere con i festeggiamenti per i traguardi raggiunti , giunge una notizia che lascia tutti senza parole:Il calciatore, infatti, gioca nell'Avellino eLa Procura della Repubblica di Avellino ha immediatamente fermato i responsabili (un 22enne e due 30enni) spedendoli agli arresti domiciliari per rapina aggravata, violenza e minacce. Le indagini, però, non si fermano qui con la polizia che deve far luce su altre intimidazioni subite dai calciatori dell'Avellino.

Il tutto è stato gestito in maniera non impeccabile dalla stessa società che, con la voce dell'Amministratore Giovanni D'Agostino, ha animato troppo gli animi, gettando benzina sul fuoco: "È stata per tutto l'anno una squadra presuntuosa, non hanno dimostrato di essere degni di indossare questa maglia. Hanno sempre avuto la pancia piena pensando sin dal ritiro al rinnovo dei contratti. Sono amareggiato per i 7mila tifosi e un appello alla piazza va fatto: è giusto e normale che qualcuno si sfoghi nei nostri confronti, ma ora i veri responsabili è facile individuarli nei calciatori. Io e tutta la società li abbiamo sempre protetti da una piazza difficile quanto bella e passionale. Non vorrei essere travisato, ma ora per alcuni la situazione deve essere invivibile, perché se pensano di restare ad Avellino con questi contratti, con le stesse facce o di non rinunciare agli stipendi si sbagliano di grosso. E magari in questo la piazza ci può aiutare...".

