Simone "no" Guerra. L'attaccante della Feralpi Salò ha fatto il giro del web con la sua maglietta con una scritta molto eloquente sulle spalle: quel "no" davanti al suo cognome, mostrato a tutti dopo la doppietta realizzata nel 3-0 dei suoi contro la Triestina, nel match valido per la 31a giornata di Serie C.

Il 32enne attaccante ha voluto mandare un messaggio forte che si aggiunge ai tanti che sono circolati nelle ultime settimane, in riferimento al conflitto tra Russia e Ucraina, evidemtente molto caro all'attaccante ex Piacenza.

