Quando scende in campo il proprio idolo, non c'è restrizione che tenga. Nemmeno se si tratta di una partitagiocata a porte chiuse. Per info, chiedere ai due tifosi interisti visti lo scorso sabato a Villa d'Alme - nella provincia di Bergamo, saliti fin sul tetto di una casa per rendere omaggio a, impegnato nel campo sottostante la casa nella sfida del suocontro il Villa Valle, valida per la ventitreesima giornata del Girone B di Serie D e giocatasi - ovviamente - senza pubblico. Bandiera dell'Inter e striscione dedicato al campione brasiliano in ricordo del Triplete del 2010 , qualcosa che l'attuale terzino del Sona non avrà certo dimenticato. Maicon e compagni riusciranno a portare a casa i tre punti con un, un bello spettacolo per i due spettatori non paganti.