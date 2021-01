Dopo alcuni mesi di attesa, è arrivato finalmente il debutto di Maicon in Serie D, con la maglia del Sona. Il giocatore brasiliano, ex Inter e Roma, era stato annunciato dal club veronese già a novembre, ma solo qualche settimana fa ha fatto il suo rientro in Italia. Oggi ha avuto anche l'occasione di debuttare in campionato, scegliendo la maglia n° 13 (già andata a ruba tramite gli acquisti online). Al netto, però, del debutto di uno degli eroi del Triplete dell'Inter, il Sona ha rimediato una sconfitta per 1-0 in casa contro il Ponte San Pietro.