Che oltre ad un gran colpo di mercato si trattasse anche un vero e proprio exploit mediatico era prevedibile, ma il ritorno in Maicon tra i confini italiani ha catturato l'attenzione oltre ogni aspettativa. Il brasiliano - campione dell'Inter del triplete - è pronto a fare il proprio esordio in Serie D con il Sona, squadra del gruppo B di Serie D: domenica alle 14:30 i veneti saranno impegnati al Comunale contro i bergamaschi del Ponte San Pietro, i primi ad avere l'onore e l'onere di affrontare l'ex difensore dell'Inter dal suo ritorno in Italia. In settiamana è arrivato il tesseramento, con l'allenatore dei rossoblu che vorrà - dunque - puntare fin da subito sull'esperienza di Maicon. Richieste di accredito da tutta Italia da parte di TV e testate giornalistiche: a distanza di oltre 4 anni, il brasiliano è pronto a riprendersi la scena.