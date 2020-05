Si è spento il "Trinche" Carlovich, leggenda argentina: lo avevano aggredito per rubargli la bici

Tomás Felipe Carlovich - conosciuto da tutti a Rosario come El Trinche - non ce l'ha fatta: si è spento oggi a seguito della brutale aggressione subita. Aveva 74 anni.

Tomás Felipe Carlovich - conosciuto da tutti a Rosario come El Trinche - non ce l'ha fatta: si è spento oggi a seguito della brutale aggressione subita un paio di giorni fa nella sua città. Aveva 74 anni. Due ragazzini volevano rubargli la sua bicicletta nuova di pacca, lo hanno pestato a morte. Se ne va una leggenda del calcio argentino, autentico alfiere del calcio romantico: Diego Armando Maradona, pensate, lo aveva definito il giocatore più forte (più di lui, quindi!) ad aver mai giocato a Rosario.

Tra mito e realtà, le sue imprese vengono tramandate di padre in figlio in quel di Rosario: si dice abbia umiliato la Nazionale Argentina in un'amichevole di preparazione al Mundial 1974 tra Albiceleste e selezione dei migliori giocatori rosarini; sotto 3-0 dopo appena mezz'ora di gioco, l'allora ct dell'Argentina Vladislao Cap si racconta abbia implorato il collega per far uscire El Trinche.

Levate quel maledetto cinque, per favore!

Centrocampista dalla folta chioma e dal bagaglio tecnico impressionante, giocava per divertirsi e deliziare il pubblico locale (con il suo tunnel avanti-indietro, ad esempio) senza mai aver coltivato ambizioni di carriera. Semplicemente, non era la sua tazza di Mate.

