Simone Pavan sta combattendo per due: per il piccolo Leonardo, suo figlio di sei anni non ancora compiuti, e per sé perché vada tutto bene. Il bimbo infatti è affetto da leucemia e per curarlo sarà necessario il trapianto di midollo osseo. Il donatore sarà proprio l’ex giocatore dell’Atalanta e della Sampdoria.

La vita mi ha messo davanti a una prova durissima — spiega Pavan in un’intervista al Corriere della Sera — che ovviamente non avrei mai voluto affrontare. La forza mi arriva dalla mia famiglia, mai così unita. Abbiamo scoperto la malattia di nostro figlio a giugno del 2020, poco dopo il lockdown. È stata una mazzata, ma ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato a combattere. Abbiamo iniziato subito la battaglia, sfruttando la presenza a Genova, la città in cui viviamo, dell’ospedale Gaslini, un’eccellenza europea nella cura delle leucemie”.

Ad

L’iter medico, ora, è questo: il 2 gennaio il bimbo sarà ricoverato e preparato all’intervento, poi toccherà al papà, che entrerà in ospedale il 10. Il prelievo è previsto per il giorno successivo, ma Pavan è pronto e motivato: “I medici ci hanno spiegato tutto - racconta - e per quanto mi riguarda non ho avuto alcun dubbio. La chemioterapia è stata devastante, Leonardo ha bisogno di me e mi sono messo in gioco senza neppure pensarci. Se posso fare qualcosa per aiutarlo, io ci sono e poi bisognerà sperare che tutto vada bene, che non ci sia una crisi di rigetto. Incrociamo le dita. Continueremo a combattere fino a quando sarà necessario”.

Calciomercato Barça su Morata: Scamacca o Icardi per la Juventus? 2 ORE FA

Leonardo ha una sorella gemella, Valentina, che sta a sua volta patendo la situazione. La scelta di aiutare il figlio, infatti, ha inciso sulla carriera da allenatore di Pavan, che però non ha avuto alcun tentennamento: “È la mia vita, ma come farei in una situazione simile a buttarmi anima e corpo nella mia professione? Ho detto di no a due proposte che mi sono arrivate a stagione in corso. Non sarebbe stato onesto nei confronti di chi mi voleva offrire una possibilità di lavoro, non era proprio possibile perché la situazione di Leonardo richiede la mia presenza fissa accanto a mio figlio. In questo momento penso solo a lui. Abbiamo trascorso un anno e mezzo dentro e fuori gli ospedali, psicologicamente una prova durissima. Spero che presto possano arrivare tempi migliori. Non è facile, soprattutto quando vedi che i bambini cominciano a capire cosa sta accadendo. Si abbracciano prima delle visite a cui Leonardo deve sottoporsi, per noi è un tuffo al cuore”.

La storia dell'azzurro Kelvin Yeboah: solo Immobile segna più di lui

Serie A Osimhen positivo al covid! Coppa d'Africa a rischio? 4 ORE FA