A Nyon si sono svolti i sorteggi per gli accoppiamenti e le campionesse d’Italia della Juventus affronteranno le francesi del Lione. I quarti di finale di Champions League femminile si svolgeranno con due partite, andata e ritorno, per le quali non sarà valida la regola dei gol in trasferta. Le sfide terminate in parità dopo 180 minuti proseguiranno pertanto ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero di gol segnati in casa e in trasferta, e in caso di parità dopo 30 minuti si procederà ai calci di rigore. La stessa regola varrà anche per le semifinali del torneo. Ai quarti, le vincitrici dei gironi giocheranno il ritorno in casa. Quindi la Juventus Women, qualificatasi come seconda del girone, giocherà in casa la partita di andata. Il sorteggio delle semifinali determinerà quali squadre giocheranno in casa all’andata.

Ad

La Juventus Women, qualificatasi come seconda del girone, giocherà in casa la partita di andata.

Serie A Vezzali: "Non escludo tampone per vaccinati allo stadio" 2 ORE FA

Date quarti di finale

Andata: 22/23 marzo

Ritorno: 30/31 marzo

Bonucci: "La Juventus non merita certe sconfitte"

Serie A Commisso: "Siamo vicini al punto di non ritorno per il nostro sport" 2 ORE FA