Si aprono ufficialmente i termini per la richiesta di rimborsi a fondo perduto per tutte le società sportive dilettantistiche italiane che hanno dovuto sospendere le proprie attività, o comunque sono state danneggiate dall'avvento del Covid. Sulla pagina facebook del ministro per le Politiche giovanile e lo Sport Vincenzo Spadafora, viene riportato il "via libera":