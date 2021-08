Calcio

Spagna, ma cosa fa il portiere? Disastro in terza divisione

CALCIO - Giornata da dimenticare per il portiere spagnolo Dani Sotres: il suo tentativo di rinvio finisce per lanciare in porta l'attaccante Ruben Sanchez. La nuova Primera Division RFEF – terza divisione spagnola – parte così

00:00:26, 6 minuti fa