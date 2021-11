Non vedo perché la squadra dovrebbe essere indebolita. Abbiamo una rosa forte per dare riposo a chi ha giocato di più. Noi siamo qui per vincere. Sappiamo che in Europa è difficile, ma vogliamo riuscirci". Così l'allenatore del Napoli Perché dovremmo tenerci di meno rispetto al campionato? - prosegue Spalletti -. Sarebbe sbagliato un allenatore che infonde questo messaggio. I giocatori devono esprimere il meglio in un contesto reale. Meret gioca perché è forte come Ospina, non perché la partita sia meno importante. Ai giocatori dico che non devono preoccuparsi dei minuti non giocati, ma pensare a cosa fare nei minuti in cui sono in campo. Con le 5 sostituzioni giocano tutti qui". ". Così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti presenta la delicata trasferta sul campo del Legia Varsavia valida per la quarta giornata del Girone C di Europa League, un test fondamentale per le speranze degli azzurri di passare la fase a gironi: "- prosegue Spalletti -.".

Sulle assenze di Fabian Ruiz e Insigne

"È un’addizione di varie cose. Con i medici si monitorizza tutto. Se il muscolo è affaticato e hai alternative, perché rischiare?".

Le scelte in attacco

"Mertens è un calciatore che riesce a coprire questa zona, anche se ha giocato sottotono a Salerno. Con Zielinski in buona forma può farlo meglio. Ma anche con Petagna facciamo bene. Dobbiamo giocare di squadra per arrivare in entrambi i modi al gol".

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

