Calcio

Sporting campione di Portogallo dopo 19 anni: la gioia dei tifosi

PORTOGALLO - Lo Sporting Lisbona ha vinto il campionato portoghese con due turni di anticipo sulla conclusione della stagione grazie alla vittoria per 1-0 sul Boavista che ha reso incolmabile il vantaggio (otto punti) sulla seconda in classifica, il Porto. Per la squadra della capitale è il 19/o titolo della sua storia, il primo dal 2002, conquistato con merito visto che è l'unica ancora imbattuta

00:01:26, un' ora fa