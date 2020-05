Stadio Roma, la Raggi ci va piano: "Il dossier è sul tavolo. Parleremo quando sarà il momento"

Intervenuta a Radio24, la sindaca di Roma non si è sbilanciata sul progetto Tor di Valle, avviato ormai 3031 giorni fa. "Ci sono tanti temi e noi stiamo privilegiando l’apertura dei cantieri”.

Il nuovo stadio di Roma non è una priorità. Non in questo momento almeno, a sentire le parole del primo cittadino della città, Viriginia Raggi. La sindaca della Capitale è intervenuta questa mattina ai microfoni di Radio24 e interpellata sull'argomento ha risposto piuttosto freddamente.

Lo stadio sta andando avanti. Il dossier è sul tavolo. Parleremo quando sarà il momento opportuno. Ci sono tanti temi e noi stiamo privilegiando l'apertura dei cantieri.

Pochi dettagli dunque a riguardo. Il progetto dell'impianto, che dovrebbe sorgere a Tor di Valle (zona sud della città), è stato avviato ormai 3031 giorni fa. Ossia quando James Pallotta e Luca Parnasi firmarono l’accordo per la costruzione del nuovo stadio della Roma. Negli ultimi mesi l'iter è stato portato avanti, vedi con il completamento della Convenzione Urbanistica che però dovrà essere votata. Altri problemi sono sorti per quanto riguarda l'acquisizione dei terreni da parte del miliardario ceco Vitek, defilatosi già un mese fa in seguito all'emergenza coronavirus. La trattativa non è tramontata del tutto ma se andrà a buon fine sarà al ribasso. Un anno fa, di questi tempi, la Raggi aveva annunciato l'apertura dei cantieri entro la fine del 2019, ma ad oggi la situazione sembra ben lontana dall'essere sbloccata.

