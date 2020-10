Collin Martin è un calciatore dichiaratamente gay in forza ai San Diego Loyal: nella notte di mercoledì primo ottobre avrebbe ricevuto un insulto omofobo da Junior Flemmings, ala dei Phoenix Rising, durante un match di USL, seconda divisione del calcio stelle e strisce. In tutta risposta l’allenatore della franchigia della California Landon Donovan di comune accordo con i suoi giocatori ha ritirato la squadra, nonostante la posta in palio – certamente elevata – dell’accesso ai playoff, con i Loyal avanti per 3-1 sui Rising.