Calcio

Stephanie Frappart ma non solo: le donne che rivoluzionano lo sport maschile

SPORT - Il 2 dicembre 2020, Stephanie Frappart è diventata la prima donna ad arbitrare una partita di calcio nella Champions League maschile: un passo in avanti importante nella gara per la parità dei sessi nel mondo dello sport. Non è stata la prima e non sarà certamente l'ultima.

00:01:52, 89 Visualizzazioni, 08/12/2020 A 16:27