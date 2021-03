Dopo dieci anni di attesa e dopo un dominio incontrastato del Celtic durato 9 stagioni, il Glasgow Rangers si laurea campione di Scozia per la 55esima volta nella sua storia. A regalare il trionfo alla formazione allenata da Steven Gerrard è stato il pareggio per 0-0 del Celtic sul campo del Dundee, un risultato che consente ai Rangers di festeggiare aritmeticamente il titolo con 6 giornate di anticipo: il Celtic, a -20, non può più agganciare la vetta. Per l'ex capitano del Liverpool si tratta del primo successo da allenatore: una vittoria dal sapore ancora più speciale se si pensa che è arrivata dopo anni di sofferenza per i Rangers, culminati con il fallimento del club nel 2012.

