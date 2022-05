Bastava un pareggio contro il Sassuolo, è maturata addirittura una vittoria per sigillare l’ennesimo scudetto ed infilare una cinquina storica. La Juventus Femminile, è la prima formazione italiana a vincere per cinque volte consecutive, lo Scudetto.

Per le ragazze di Joe Montemurro , allenatore arrivato in estate dall'Arsenal per prendere il posto di Rita Guarino e diventato il primo tecnico straniero a laurearsi campione d’Italia dal 2000 ad oggi, si tratta del secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana, un bottino che potrebbe diventare ancor più sostanzioso visto che le bianconere possono aggiungere alla loro bacheca anche la Coppa Italia, dopo essersi qualificate per l’ultimo atto dove sfideranno la Roma (il prossimo 22 maggio).

Bonansea e Girelli spianano la strada, Boattin chiude i giochi

A spianare la strada tra le mura amiche di Vinovo è stata Barbara Bonansea, pescata in profondità da Cristiana Girelli, ed abilissima a segnare l’1-0. Per l’azzurra una rete che sigilla al meglio il rinnovo fino al 2024, firmato in estate. Dodici minuti e la Juventus trova il 2-0 con Cristiana Girelli scaltra a ribadire con un tap-in sottomisura, un pallone vagante dopo un tiro-cross di Cernoia terminato sul palo. In avvio di ripresa Cambiaghi ha accorciato le distanze con un sinistro, leggermente deviato da Pedersen, ma a chiudere i conti in maniera definitiva ci ha pensato Boattin che ha chiuso la partita sul 3-1 e fatto esplodere la festa bianconera.

