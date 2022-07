Dopo i trionfi dell’Italia del fioretto e le medaglie pesanti nella spada e della sciabola, solo pochi giorni fa, agli Europei di Antalya 2022, Eurosport trasmette i Mondiali di scherma in diretta dal Cairo.

Da lunedì 18 a sabato 23 luglio il tabellone principale e le fasi finali saranno in diretta tv su Eurosport e in streaming su discovery+, commentati da Gianmario Bonzi e Margherita Granbassi ex fiorettista plurimedagliata olimpica e mondiale, oggi volto di Warner Bros. Discovery e presentatrice la scorsa estate su NOVE del magazine olimpico di Tokyo 2020 Azzurri - La notte dei campioni.

L’Italia arriva dal miglior Europeo della storia con record di medaglie, presentando in pedana un mix di campioni affermati come Daniele Garozzo, Alice Volpi e Rossella Fiamingo e astri nascenti della scherma italiana come Tommaso Marini, Martina Favaretto e Davide Di Veroli.

La programmazione dei Mondiali di scherma su Eurosport

Lunedì 18 luglio dalle 17:30 su Eurosport 1

Martedì 19 luglio dalle 17:45 su Eurosport 1

Mercoledì 20 luglio dalle 17:30 su Eurosport 1

Giovedì 21 luglio dalle 15:30 su Eurosport 2

Venerdì 22 luglio dalle 15:00 su Eurosport 2

Sabato 23 luglio dalle 14:30 su Eurosport 2

