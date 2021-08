Bisogna ringraziare Lionel Messi se tutti gli appassionati di calcio conoscono, almeno di nome, la città di Rosario. Tutti sanno che il numero 10 più famoso del mondo è nato in questa provincia di Santa Fé, nel nord-est dell'Argentina.

Tuttavia la città di Rosario non spicca solamente per aver dato i natali a Messi: è la terza città più popolosa dell'Argentina, con quasi due milioni di abitanti, dietro Buenos Aires e Cordoba. Rosario è anche un porto fluviale, arroccato sull'imponente Paranà, ed è un importante centro nevralgico dell'economia del paese.

Nel corso della sua storia, Rosario ha giocato un ruolo chiave anche nell'ideologia della rivoluzione cubana: è proprio in questa città che nel 1928 è nato Ernesto Guevara. E 59 anni dopo il "Che", Rosario ha visto nascere un altro leader, sebbene in un campo molto diverso.

L’origine della leggenda

Il 24 giugno 1987, Lionel Messi nasceva nella periferia sud di Rosario, in una piccola casa che, anni dopo, diventerà un luogo di culto per tutti gli appassionati di calcio. A quei tempi, appena tredicenne, il giovane "Leo" camminava per i vicoli della sua città, un ragazzino come tanti altri. Era estremamente timido, e sapeva esprimersi al meglio solo quando aveva una palla attaccata ai piedi.

Ben presto il suo straripante talento portò il giovane prodigio a indossare la maglia della squadra giovanile del Newell's Old Boys, uno dei due principali club della città, assieme al Rosario Central. Nonostante il suo aspetto minuto, che gli valse il soprannome di "La Pulga" (la pulce), riusciva a mettere in ridicolo avversari molto più forti ed esperti di lui. Il talento di Messi era tale che a volte veniva fatto entrare nel secondo tempo per dare man forte nelle partite della squadra professionistica dei Newell's.

Ovviamente un tale fenomeno non poteva passare inosservato. All'età di 13 anni, il giovane Lionel Messi fece le valigie e lasciò Rosario, diretto a Barcellona e al suo famoso centro di formazione. A differenza di Diego Maradona, l'altro idolo del calcio argentino che iniziò a giocare con i professionisti nel suo paese (all'Argentinos Juniors e al Boca Junior), Messi non ha avuto il tempo di calcare i prati della prima divisione argentina prima di arrivare al Barça. Ciò nonostante il campione ha lasciato il segno nella storia della sua città.

Un affresco gigante in onore dell’eroe locale

Le prodezze di Leo, sia con il Barça che con la nazionale, riempiono di orgoglio gli abitanti di Rosario. La città è fiera di aver dato i natali a un tale fuoriclasse, e in breve tempo il quartiere dove è nato Messi è diventato un luogo imprescindibile da visitare per gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Oggi i visitatori possono seguire un percorso turistico che li conduce attraverso tutti i luoghi frequentati in gioventù dal loro idolo, come ad esempio il club Abanderado Grandoli, dove Leo, incoraggiato dalla nonna, iniziò a fare i primi palleggi. Nel suo quartiere di Bajada i visitatori possono ammirare un enorme affresco dipinto per celebrare la gloria del grande calciatore.

Non c'è dubbio che il giovane Messi abbia salito i gradini del famoso "Monumento a la bandera", l'altro grande simbolo della città. Salendo sulla torre che si erge a 70 metri, si può godere di una magnifica vista sulla città e sul fiume Paranà. È il luogo ideale per fare una passeggiata alla scoperta dei panorami di Rosario.

E siamo certi che il fuoriclasse argentino abbia palleggiato anche lungo le banchine del porto. Perfettamente attrezzato, quest'ultimo permette di attraversare le acque turchesi del fiume in barca, oppure, per i più sportivi, in kayak o stand-up paddle.

A poca distanza, il "Parque de la Independencia" funge da polmone verde di Rosario. È un gigantesco spazio naturale che offre una vera oasi di pace al visitatore, che può immergersi nella cultura locale gustando un mate (tè argentino) in tutta tranquillità. Il mate, il manzo, il gelato, il dulce de leche (una specie di crema al caramello) sono tesori nazionali per il popolo argentino, e bisogna assolutamente provarli. Senza dimenticare il calcio, naturalmente!

Anche a Parigi, si respira il clima di Rosario

A Rosario Messi è un Dio, e ha ancora molti discepoli. Per primo ricordiamo il leggendario Marcelo Bielsa. All’età di sessantasei anni, l’ex Newell's Old Boys è diventato un allenatore di fama mondiale, non solo per via dei suoi risultati, ma anche per la sua filosofia del bel gioco. Anche Ezequiel Lavezzi e Javier Mascherano, più vicini all’età di Messi, sono nati a Rosario, per poi ritrovarsi con Leo a giocare in nazionale e persino col Barça.

Oggi Lionel Messi non è più ufficialmente un giocatore del FC Barcelona. A 34 anni, ha appena firmato con il Paris Saint-Germain. Il mondo del calcio è decisamente piccolo, e nella capitale francese non solo troverà l'allenatore Mauricio Pochettino, nativo di Murphy, sempre in provincia di Santa Fé, ma anche Mauro Icardi e Angel Di Maria, tutti nati nella sua stessa città!

