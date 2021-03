Dalle stelle alle stalle. L'ex attaccante dell’Inter Eder, negli ultimi tre anni giocatore del Jiangsu FC, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Oriental Sport Daily. L'italobrasiliano ha lanciato accuse pesanti nei confronti del Gruppo Suning, a seguito della decisione di quest’ultimo di chiudere con le attività calcistiche in Cina. "Suning non vuole più investire nel calcio", ha esordito l’attaccante. "Hanno mancato di rispetto a tutti i dipendenti e ai giocatori, ci hanno semplicemente lasciato senza stipendio e non ci hanno permesso di giocare in altri club. Abbiamo fatto un’impresa per Suning Group, ma non abbiamo ricevuto il trattamento e il rispetto che avremmo meritato".