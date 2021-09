Sono servite cinque giornate di campionato a Mario Balotelli per trovare il primo gol ufficiale con la maglia dell'Adana Demirspor: i ragazzi di Vincenzo Montella, dopo la sconfitta subita per 4-0 all'esordio contro il Karagumruk all'esordio sulla panchina turca, festeggiano la prima vittoria in campionato archiviando per 3-1 la pratica Rizespor: a sbloccare il match ci ha pensato proprio Balotelli, che dopo essersi guadagnato il calcio di rigore è riuscito a convertirlo sbloccando il match. Il raddoppio porta la firma di Vargas, Boldrin accorciare le distanze a inizio ripresa ma l'Adana riesce a chiudere nuovamente il match grazie all'ex Pescara e Brescia Bjarnason. Balotelli e compagni volano a quota 5 punti in altrettante gare di campionato, il Besiktas primo è a quota 13.

