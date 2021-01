Stadio Başakşehir Fatih Terim, un'eccezionale nevicata compromette - in buona parte - il regolare svolgimento della sfida di Superlig turca tra Başakşehir e Sivasspor. Le squadre prima del fischio d'inizio prendono decisioni assai discutibili: già, perché se i padroni di casa si vestono d'arancione come il pallone utilizzato per la gara gli ospiti si vestono di bianco... Come il campo interamente coperto dal manto nevoso! Risultato? 1-1 (reti di Aleksic e Arslan, per la cronaca) senza che nessun telespettatore abbia visto più o meno alcunché!