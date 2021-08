Un grosso spavento per Fabrice Nsakala: il difensore del Besiktas, nel corso della partita contro il Gazisehir valida per la seconda giornata della Super Lig turca, si è accasciato a terra in seguito a un malore. Immediati i soccorsi, con i compagni che per primi lo hanno visto crollare a terra privo di sensi a palla lontana e sono intervenuti per evitare che soffocasse con la lingua, in una scena che ha tristemente ricordato gli attimi di terrore vissuti nel corso di Danimarca-Finlandia agli ultimi Europei, quando fu Eriksen a sentirsi male.