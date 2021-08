Una reazione sopra le righe. Mario Balotelli non ha preso bene la sostituzione del match di venerdì sera e ad andarci di mezzo è stato un suo compagno. SuperMario ora gioca in Turchia con il neopromosso Adana Demirspor dopo aver lasciato il Monza in estate. Il Demirspor stava pareggiando 0-0 con il Konyaspor quando Balotelli è stato richiamato in panchina dal tecnico Samet Aybaba al 56'.

Balotelli, furioso, ha buttato giù i suoi parastinchi per la frustrazione, mentre urlava contro un compagno di squadra e il suo allenatore. Il compagno, impassibile, ha dovuto anche incassare la reazione di stizza dell'attaccante. La mossa del mister tra l'altro ha pagato perché, subito dopo il cambio, è arrivato il gol del vantaggio, anche se l'Adana Demirspor ha poi subito il pareggio (1-1) nei minuti finali.

Calciomercato 2020-2021 Balotelli in Turchia, è ufficiale; Milan, idea Sabitzer 07/07/2021 A 20:02

Quando Balotelli diventò Super Mario

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (05/07) 05/07/2021 A 20:15