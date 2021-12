L’Adana Dermispor di Vincenzo Montella si fa un bel regalo di Natale trovando la terza vittoria consecutiva contro il Galatasaray di Fatih Terim che proietta la compagine bluazzurra al quarto posto in classifica, tre punti dietro l'İstanbul Başakşehir e quattro lunghezze dietro il Konyaspor. A decidere il match contro la gloriosa compagine di Istanbul non è stato Mario Balotelli, bensì, la doppietta di Yunus Akgun, 21enne attaccante che il Galatasaray in estate ha parcheggiato in prestito proprio all’Adana ben assistito in entrambe le marcature dal 'Monito' Vargas. Super Mario ha comunque attratto le luci dei riflettori su di sè per un (affettuoso?) calcio alla nuca rifilato sulla nuca di Akgun durante i festeggiamenti per il gol.

Un colpo da kung fu in stile Ibrahimovic (lo svedese durante i festeggiamenti a Roma per lo scudetto del Milan ne rifilò uno all'allora compagno di squadra Antonio Cassano) che ha fatto il giro del web e ha riproposto il lato più folle e goliardico dell’incorreggibile attaccante bresciano che, fino ad oggi ha totalizzato 6 gol e 4 assist in 18 partite, in un campionato in cui altri italiani stanno ben distinguendosi a cominciare dall'ex centravanti dell'Udinese Stefano Okaka (9 gol in 15 match col Basaksehir) ed Andrea Bertolacci (autore di 7 gol con il Karagumuruk).

