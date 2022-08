Nervi tesi tra Vincenzo Montella e Mario Balotelli al termine della sfida tra Adana Demirspor e Umraniyespor, terminata 1-0 in favore della squadra dell'Aeroplanino. terminata 1-0 in favore della squadra dell'Aeroplanino. I due si sono resi protagonisti di un alterco piuttosto acceso , ripreso dalle telecamere dello Yeni Adana Stadyumu. Le scene sono piuttosto emblematiche: pochi istanti dopo il fischio finale della partita, tra i due nasce un battibecco che arriva ad un passo dal diventare scontro fisico, con altri calciatori e membri dello staff tecnico a tenerli lontani per evitare il peggio.

"Sono cose che possono accadere a fine match, ma per me è finita qui", il commento dell'allenatore.

Dopo la partita, Montella ha parlato alla stampa turca, ma senza svelare più di quanto non raccontino già le immagini: "Posso solo dire che da lui ci aspettiamo di più. Poi, sono cose che possono accadere a fine match. Magari l'adrenalina fa dire altre cose, ma per me è finita qui", ha commentato.

