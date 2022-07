Il primo trofeo della stagione del calcio francese va al Paris Saint-Germain, che alza per l'undicesima volta della propria storia la Supercoppa di Francia, o meglio il Trophée des Champions, come si chiama ora. Nessun problema per la truppa di Galtier contro il Nantes, che viene agevolmente piegato dalla super-potenza del calcio transalpino: Messi, Neymar (due gol, uno su rigore) e Sergio Ramos fissano il 4-0 finale.

Si giocava in trasferta, allo stadio Bloomfield di Tel Aviv (Israele): al 22' a sbloccare il punteggio ci ha pensato Lionel Messi, bravo a sfruttare un tocco maldestro della difesa del Nantes e a trasformare in rete dopo aver dribblato il portiere avversario. Sull'onda dell'1-0 i parigini dilagano già nella prima frazione di gioco: al 45' il 2-0 porta la firma di Neymar, che segna da 25 metri su punizione: tiro imparabile per Lafont (lo ricordate alla Fiorentina?).

Nella ripresa sale in cattedra Sergio Ramos, che al 57' mette dentro con un bellissimo gol di tacco, in mischia. Il sigillo finale è ancora di Neymar che manda i titoli di coda al minuto 82. Imbattuto Donnarumma, buoni i 77' di Verratti, anch'egli titolare.

