Non sono riusciti a mandare i tifosi per le finali di Champions League ed Europa League, ma la UEFA spera di riportare i supporter almeno per la Supercoppa europea che si terrà il 24 settembre a Budapest (in Ungheria). La speranza è di avere almeno il 30% della capienza della Puskás Aréna.

Si va verso la conclusione di Champions League ed Europa League. Mercoledì sera avremo il quadro delle due finaliste delle Finals di Lisbona, mentre abbiamo già data e orario della finale di Europa League tra Inter e Siviglia. Si sperava di portare un po' di pubblico almeno per le finali delle due competizioni europee, ma l'emergenza Covid ha fatto posticipare il tutto.

La UEFA sta però lavorando per permettere la presenza di pubblico almeno per la Supercoppa europea che si disputerà il 24 settembre a Budapest. Come indicato da Sky Sport, si punta ad avere il 30% della capienza della Puskás Aréna, con l'impianto della capitale ungherese che può contenere un massimo di 67.889 spettatori. Ci sarà proprio una tra Inter e Siviglia e la squadra vincitrice della Champions League.

Non resta quindi che aspettare, anche per l'evolversi delle condizioni di ciascun Paese in merito al Covid. Una decisione definitiva verrà presa dal prossimo Consiglio Esecutivo della UEFA che si terrà ai primi di settembre.

