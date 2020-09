13’ VANTAGGIO DEL SIVIGLIA – Alaba spinge Rakitic in area di rigore dopo una bella sponda di De Jong, a due passi dalla porta: per Taylor è rigore. Dal dischetto si presenta Ocampos che spiazza Neuer

33’ PAREGGIO DEL BAYERN - Ha segnato Goretzka. Azione bellissima dei bavaresi: esterno alto di Muller per Lewandowski che fa da sponda per il centrocampista tedesco: piattone che spiazza Bono. 1-1 a Budapest, parità ristabilita

55’ GOL ANNULLATO AL BAYERN - Aveva segnato Lewandowski! Tutto facile per i bavaresi: Sanè alza per Lewandowski che fa da sponda a Muller che a sua volta restituisce al polacco che ribadisce in rete. Ma Lewa è in fuorigioco sul passaggio iniziale di Sanè