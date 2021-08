Chelsea, Villarreal è però osso duro nonostante nessuna vittoria nelle amichevoli precampionato e, soprattutto, una preparazione fatta a singhiozzo a causa di alcuni casi covid di giocatori rientrati dalle vacanze. Eppure dà fastidio al Chelsea che sembra aver messo le cose a posto con il gol di Ziyech. Davanti però si segna a fatica e il Villarreal comincia a farsi vedere. Prima Mendy su Dia, poi la traversa di Alberto Moreno. Poi il palo di Gerard Moreno e, infine, all'ennesima avanzata ecco che il Sottomarino Giallo trova il meritatissimo 1-1 con Gerard Moreno (da questa sera il miglior marcatore nella storia del Villarreal). Si va ai supplementari ma succede poco, se non nel finale quando entra Kepa. Sì proprio quel portiere che si rifiutò di uscire (con Sarri in panchina) 24 febbraio 2019, era la finale di League. Questa volta è il contrario: tocca lui ad entrare per i rigori al posto di Mendy. E il basco è anche decisivo con le parate su Mandi e Raúl Albiol. Kepa (e Tuchel) hanno avuto ragione. Intanto arriva il primo trofeo in attesa di Lukaku che nella giornata Il campione d'Europa in carica , ricomincia la sua stagione con un titolo, il 31° della propria storia, conquistando anche la Supercoppa europea. Ilè però osso duro nonostante nessuna vittoria nelle amichevoli precampionato e, soprattutto, una preparazione fatta a singhiozzo a causa di alcuni casi covid di giocatori rientrati dalle vacanze. Eppure dà fastidio al Chelsea che sembra aver messo le cose a posto con il gol di. Davanti però si segna a fatica e il Villarreal comincia a farsi vedere. Prima Mendy su Dia, poi la traversa di Alberto Moreno. Poi il palo di Gerard Moreno e, infine, all'ennesima avanzata ecco che iltrova il meritatissimo 1-1 con(da questa sera il miglior marcatore nella storia del Villarreal). Si va ai supplementari ma succede poco, se non nel finale quando entra. Sì proprio quel portiere che si rifiutò di uscire (conin panchina) prima dei rigori di Chelsea-Manchester City del, era la finale di League. Questa volta è il contrario: tocca lui ad entrare per i rigori al posto di. E il basco è anche decisivo con le parate su. Kepa (e Tuchel) hanno avuto ragione. Intanto arriva il primo trofeo in attesa diche nella giornata di giovedì firmerà il suo contratto con i Blues

Tabellino

Chelsea-Villarreal 7-6 dcr

Calciomercato 2020-2021 Lukaku a Londra: manca poco alla firma col Chelsea 4 ORE FA

Chelsea (3-4-2-1): E.Mendy (119' Kepa Arrizabalaga); Zouma (66' A.Christensen), Chalobah, Rüdiger; Hudson-Odoi (82' Azpilicueta), Kanté (65' Jorginho), Kovacic, Marcos Alonso; Ziyech (43' Pulisic), Havertz; Werner (65' Mount). All. Thomas Tuchel

Villarreal (4-3-3): Asenjo; J.Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Pedraza (58' Estupiñán); Trigueros (70' Moi Gómez), Capoue (70' Mario Gaspar), Alberto Moreno (85' Morlanes); Yéremi Pino (91' Mandi), Gerard Moreno, Dia (85' Raba). All. Unai Emery

Marcatori: 27' Ziyech (C); 73' Gerard Moreno (V)

Arbitro: Sergey Karasev (Russia)

Ammoniti: 45' Rüdiger, 45' Tuchel (all. Chelsea), 61' Yéremi Pino, 119' Raba

Espulsi: nessuno

La sequenza dei rigori di Chelsea-Villarreal

Tiratore Esito Havertz (Chelsea) Parato da Asenjo 0-0 Gerard Moreno (Villarreal) Gol 0-1 Azpilicueta (Chelsea) Gol 1-1 Mandi (Villarreal) Parato da Kepa 1-1 Marcos Alonso (Chelsea) Gol 2-1 Estupiñán (Villarreal) Gol 2-2 Mount (Chelsea) Gol 3-2 Moi Gómez (Villarreal) Gol 3-3 Jorginho (Chelsea) Gol 4-3 Raba (Villarreal) Gol 4-4 Pulisic (Chelsea) Gol 5-4 Foyth (Villarreal) Gol 5-5 Rüdiger (Chelsea) Gol 6-5 Raúl Albiol (Villarreal) Parato da Kepa 6-5

La cronaca in 10 momenti

6' WERNER AL VOLO - Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, sinistro al volo di Werner ma arriva la grande risposta di Asenjo che dice di no alla conclusione del tedesco.

27' ZIYECH TROVA IL VANTAGGIO - Chelsea avanti col sinistro di Ziyech che batte Asenjo dopo il gran assist di Havertz da sinistra.

Ziyech esulta dopo un gol di Chelsea-Villarreal - Supercoppa europea 2021 Credit Foto Getty Images

33' GRAN PARATA DI MENDY - Dia si inserisce perfettamente in area sul servizio di Foyth e cerca il primo palo, ma Mendy si allunga con i piedi ed evita il gol del pareggio.

35' CI PROVA MARCOS ALONSO - Sinistro dello spagnolo con Asenjo che però riesce ad allungarsi quanto basta per evitare il 2-0 Blues.

Alberto Moreno prende la traversa nel finale di Chelsea-Villarreal Credit Foto Getty Images

45+3 TRAVERSA ALBERTO MORENO - Cross di Gerard Moreno per Alberto Moreno, ma l'ex Liverpool centra in pieno la traversa da pochi passi.

52' PALO DI GERARD MORENO - Errore con i piedi di Mendy, palla per Gerard Moreno che cerca il sinistro sul palo più lontano ma centra proprio il montante.

73' PAREGGIO DI GERARD MORENO - Fa tutto il catalano che fa partire il triangolo con Dia, palla di ritorno per Gerard Moreno che buca Mendy per il gol del pareggio.

Gerard Moreno a segno in Chelsea-Villarreal - Supercoppa europea 2021 Credit Foto Getty Images

100' PULISIC VICINO AL GOL - Mount per Havertz che riesce solo ad appoggiare per Pulisic, che non trova però la porta da due passi.

108' ASENJO, CHE PARATA - Pulisic bloccato, la palla arriva comunque dalle parti di Mount che va al tiro ma Asenjo si supera.

119' DENTRO KEPA - Momento decisivo della partita. Fuori Mendy e dentro Kepa, con Tuchel che cambia il portiere prima dei rigori. Sarà efficace visto che Kepa para due rigori.

Kepa portato in trionfo dai suoi compagno di squadra dopo i rigori in Supercoppa europea 2021 - Chelsea-Villarreal Credit Foto Getty Images

Il momento social

Jorginho segna sempre...

La statistica

83 - Gerard Moreno, con il gol di questa sera, è diventato il bomber più prolifico della storia del Villarreal con 83 gol contro gli 82 di Giuseppe Rossi. Forlan è a 58.

Il migliore

Arrizabalaga KEPA - Entra solo e soltanto per i tiri di rigore e lui si conferma bravo in questo speciale esercizio, neutralizzando i tentativi di Mandi e Raúl Albiol che valgono la Supercoppa europea.

Il peggiore

Timo WERNER - A parte una grande occasione in avvio si spegne subito. Sarà l'arrivo di Lukaku o altro, ma il tedesco non riesce a sfondare.

Messi si presenta: "Addio al Barça difficile, ma ora sono felice"

Calciomercato 2020-2021 Da Hakimi e Lukaku a De Paul: i talenti che salutano l'Italia 09/08/2021 A 16:29