Thiago Silva sa come si vince e non smette proprio mai di farlo: mercoledì sera, pur non giocando nemmeno un minuto, Altro che bollito,sa come si vince e non smette proprio mai di farlo: mercoledì sera, pur non giocando nemmeno un minuto, il 36enne ex Milan ha sollevato l'ennesimo trofeo della sua carriera , vincendo la Supercoppa Europea con il Chelsea, riuscendo a portare avanti un piccolo record. Dal 2010-11 in poi infatti il difensore brasiliano è sempre riuscito a sollevare almeno un trofeo con le squadre in cui ha militato.

Nell'ultima stagione al Milan Thiago Silva è riuscito a vincere scudetto e Supercoppa italiana, prima di volare verso Parigi, dove sono arrivati numerosissimi trofei: 7 campionati, altrettante Supercoppe, 6 Coppe di Lega e 5 Coppe di Francia. Le soddisfazioni più grandi in Europa poi il difensore brasiliano se le è tolte in maglia Chelsea: Champions League l'anno scorso e mercoledì appunto la Supercoppa Europea, sollevata dopo la vittoria ai rigori sul Villarreal. 29 trofei con i club che diventano 32 se aggiungiamo quelli con la maglia della Nazionale (argento olimpico, Confederations Cupa e Coppa America). No, non si sollevano mai abbastanza trofei...

Il Palmares di Thiago Silva nei club dal 2010 a oggi:

2010-11: Serie A (Milan)

2011-12: Supercoppa Italiana (Milan)

2012-13: Ligue 1 (PSG)

2013-14: Supercoppa francese, Ligue 1 e Coppa di lega francese (PSG)

2014-15: Supercoppa francese, Ligue 1, Coppa di Francia e Coppa di lega francese (PSG)

2015-16: Supercoppa francese, Ligue 1, Coppa di Francia e Coppa di lega francese (PSG)

2016-17: Supercoppa francese, Coppa di Francia e Coppa di lega francese (PSG)

2017-18: Supercoppa francese, Ligue 1, Coppa di Francia e Coppa di lega francese (PSG)

2018-19: Supercoppa francese e Ligue 1 (PSG)

2019-20: Supercoppa francese, Ligue 1, Coppa di Francia e Coppa di lega francese (PSG)

2020-21: Champions League (Chelsea)

2021-22: Supercoppa Europea (Chelsea)

