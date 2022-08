A deliziare i palati degli appassionati di calcio, affamati di partite dopo la pausa estiva, ci pensa la Supercoppa Europea . Ossia il match in cui si incontrano la vincente dell’ultima edizione della Champions League e quella dell’Europa League. Quest’anno la sfida sarà tra Real Madrid , grande favorita, e l’Eintracht Francoforte. I Blancos sono stati autori di un cammino mozzafiato in cui hanno eliminato dalla corsa per “la Coppa dalle Grandi Orecchie” i migliori club al mondo: PSG, Chelsea, Manchester City e Liverpool. 14° titolo e distanza dagli inseguitori resa infinita (il Milan è fermo a 7). Un capolavoro di Carlo Ancelotti, il Real infatti non era la principale favorita ai nastri di partenza. Decisivo è stato il contributo di Karim Benzema, capocannoniere con 15 reti, di cui 10 nella fase finale.

Le Merengues non si sono indebolite con il mercato, anzi. Sono partiti Marcelo, Isco e Bale che erano ai margini. E’ arrivato Antonio Rudiger dal Chelsea per dare un’opzione in più in difesa, e, soprattutto, gli spagnoli hanno acquistato Aurelien Tchouameni dal Monaco per 80 milioni più 20 di bonus. Un mediano per il futuro. Tutto quindi fa pensare che nella finale che si giocherà ad Helsinki non ci sarà storia. L’Eintracht inoltre dovrà fare a meno di uno dei suoi trascinatori, Filip Kostic, in procinto di trasferirsi alla Juventus. I tedeschi però potrebbero essere più avanti di condizione, avendo già iniziato la Bundesliga. Il campionato non è iniziato affatto bene per le Aquile, hanno dovuto fare subito i conti con la superpotenza Bayern ed è terminata 1-6 per i bavaresi.

QUANDO E A CHE ORA SI GIOCHERA’ REAL-EINTRACHT?

Mercoledì 10 agosto, ore 21:00, Helsinki Olympic Stadium.

SUPERCOPPA UEFA – REAL MADRID-EINTRACHT, DOVE VEDERLA IN TV

Il match tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte è visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, che detiene i diritti dell’evento.

LE PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior. Allenatore: Carlo Ancelotti

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Kamada, Götze; Borré. Allenatore: Oliver Glasner

STATISTICHE

I vincitori della Coppa dei Campioni hanno vinto 26 delle 46 edizioni di Supercoppa UEFA

I vincitori della Coppa UEFA/UEFA Europa League hanno vinto 8 delle 22 edizioni da quando non c’è più la Coppa delle Coppe. L’ultimo successo è dell’Atletico nel 2018.

Il Real Madrid con 4 successi è il terzo club con più vittorie , dietro a Barcellona e Milan (5)

, dietro a Barcellona e Milan (5) Ancelotti è l’allenatore con più vittorie (3) insieme a Pep Guardiola. Può quindi diventare il più titolato , anche tra chi l’ha vinto sia da tecnico che da giocatore

, anche tra chi l’ha vinto sia da tecnico che da giocatore Il Barcellona vanta il record di partecipazioni (9)

I giocatori con più vittorie sono Dani Alves e Maldini (4)

La Spagna è la nazione con più vittorie: 15. A seguire l’Italia e l’Inghilterra (9).

Tra i capocannonieri di tutti i tempi spiccano i nomi di Lionel Messi e Radamel Falcao in una lunga lista di giocatori con 3 gol in Supercoppa UEFA

Finale con più gol: 2015, Barcellona-Siviglia 5-4

Ai supplementari: 12 finali sono andate ai supplementari, la più recente è quella del 2021

Ai rigori: 2013, Bayern Monaco-Chelsea (7-6 Bayern dcr); 2019, Liverpool-Chelsea (7-6 Liverpool dcr)

QUOTE SNAI

1X2 – (1) 1.40; (X) 5.00; (2) 7.25

Under/Over 2.5 – (U) 2.35; (O) 1.55

Goal/No Goal – (G) 1.75; (N) 2.00

Primo Marcatore – Benzema 3.65; Vinicius 5.00; Rodrygo e Asensio 6.25; Valverde 11; Modric 16

Risultato esatto – (1-0) 8.25; (2-0) 7.50; (2-1) 8.75; (3-0) 10; (3-1) 11; (3-2) 25; (4-0) 18.

