Thibaut Courtois è stato infatti protagonista anche nella Real Madrid che ha superato 2-0 l'Eintracht di Francoforte grazie alle statistica incredibile: Courtois ha infatti parato tutti e 19 i tiri subiti nelle quattro finali UEFA disputate finora coi Blancos. "Io sono sempre pronto per la mia squadra. Mi faccio trovare pronto quando è necessario", queste le sue prime dichiarazioni a Prime Video. Altra serata da star per uno dei portieri più forti del Mondo.è stato infatti protagonista anche nella vittoria della Supercoppa Europea , colche ha superatograzie alle reti di David Alaba e Karim Benzema . L'estremo difensore belga ha compiuto interventi importanti, arrivando a mettere insieme una: Courtois ha infattinelledisputate finora coi Blancos. "", queste le sue prime dichiarazioni a

Poi una chicca anche su Benzema: "Per me è il miglior attaccante del mondo. Andrà a vincere il Pallone d'Oro. Se non lo vince quest'anno, farò qualcosa di male. Molto importante averlo con noi in squadra e non contro di noi".

26° gol, in altrettante presenze nel 2022 tra Real Madrid e Francia, per un Benzema sempre decisivo e autore della rete del definitivo 2-0, su assist di Vinicius junior. 324° gol con la maglia del Real per il francese, uno in più di Raul, che gli vale il secondo posto nella classifica all-time dei marcatori madrileni: guida Cristiano Ronaldo con 450. Trofeo numero 23 per "The Dream" in maglia Real, record all-time per un giocatore dei Blancos al pari di Francisco Gento e Marcelo.

Messi: "Benzema merita il Pallone d'Oro, non ci sono dubbi"

